El Papa condiciona su ayuda a Caracas

“Hubo intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores. Y la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no”, afirmó el Papa.

El Pontífice se refería a las gestiones de la Santa Sede a pedido de los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y Ernesto Samper (Colombia) que no dieron resultado en diciembre para poner al Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a dialogar. “Todos sabemos acerca de la difícil situación de Venezuela, un país que quiero mucho”, reconoció el Pontífice. “Sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que por parte de los cuatro presidentes para relanzar esa facilitación y están buscando lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones, condiciones muy claras”, afirmó.

La diplomacia del Vaticano no reconoció una mediación en el conflicto entre el Gobierno de Maduro y la oposición, sino que se considera como un facilitador del diálogo, explicaron fuentes vaticanas. afp