El milagro del Chapecoense

Dentro de la tragedia y el dolor que generó el accidente aéreo del Chapecoense, surgen los relatos de los sobrevivientes que están levantando un club con un gran apoyo del fútbol mundial.

Fue así que Alan Ruschel, uno de los jugadores, contó la historia de cómo salvó su vida. “Recuerdo que estaba sentado en el fondo, en una de las últimas tres filas… Me acuerdo que Jackson Follman me llama y me dice: ‘Ven, siéntate conmigo’. Y fui a sentarme a su lado porque era él. Lo conozco desde el año 2007, entonces salí de mi asiento y me fui con él. En ese momento, me estaba salvando la vida”, confesó a la cadena O Globo.