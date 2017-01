El mexicano Rodrigo Prieto, nominado a Óscar a mejor fotografía por "Silence"

Se trata de la segunda nominación para el mexicano a lo largo de su trayectoria puesto que ya fue candidato a la estatuilla de la Academia de Hollywood por su trabajo en la cinta "Brokeback Mountain" (2005) de Ang Lee.

Si Prieto lograra el galardón sería el cuarto Óscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el "triplete" obtenido por Emmanuel Lubezki gracias a su labor en "Gravity" (2013), "Birdman" (2014) y "The Revenant" (2015).

Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Martin Scorsese ("The Wolf of Wall Street", 2013), Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street: Money Never Sleeps", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000, entre otras).