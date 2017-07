El Librero solo iguala y el Rayadito asoma

Por la Primera C, el líder Atlántida (21) cayó por 1-2 ante el colero General Caballero de Campo Grande, pero no perdió su primer lugar ya que Presidente Hayes (20), tiene la jornada libre.

Tacuary 2

Colegiales 2

Ana Izquierdo - Cronista Fútbolaficionado

Estadio: Toribio Vargas (local Tacuary). Goles: 53’ Hugo Flores, 79’ Luis Páez, de penal (T); 35’ Julio Castillo, de penal y 68’ Wildo Candia (C). Expulsados: 82’ Ronald Domínguez (T), 54’ Silvio Verdún y 71’ Nelson Ojeda ( C).

Recaudación: G. 1.670.000 por 112 pagantes.

Tacuary (2): C. Irala; Hugo Flores, E. López, M. Ortiz, N. Cañete (45’ E. Aranda); C. Vera, C. Caballero (81’ A. Rodas), R. Domínguez; L. Páez, F. Perruchino y W. Arellano (45’ M.Benítez). DT: M. Tiozzo.

Colegiales (2): N. Ojeda; R. Areco, I. Velázquez, S. Verdún, C. Castro; P. Godoy (88’ U. Domínguez), J. Castillo, F. Bordón, E. Thompson (67’ R. Godoy); W. Candia y Y. Ibarrola (57’ C. Carvallo). DT: M. Mendoza.