El juvenil Bill López, el único confirmado

Daniel Garnero, entrenador de Guaraní, justo en la semana del debut en el torneo Apertura, comenzó a tener complicaciones para definir el cuadro base que utilizará ante Libertad, mañana, en el Dr. Nicolás Leoz, desde las 19.10.

“Lo único que tengo definido es el Sub 19 que será Bill López”, ironizó ayer el técnico argentino en conferencia de prensa. “Aparte de los lesionados, todavía no me confirmaron qué jugadores ya están habilitados”, agregó, aunque el libro de pases se cierra antes de la 4ª fecha. Se espera la habilitación de Luis Caballero, Wilson Pittoni, Hernán Novick y Marcelo Báez.