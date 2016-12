El Inter de Milán se suma a pelea por Rodi

Sobre el punto, el jugador manifestó desconocer la información, pero que es algo que lo entusiasma. “Yo no sé nada. Mi agente está viendo eso, no me dice nada. Pero en la semana seguramente me van a contar. Si es por mí, me gustaría ir a Italia, es un sueño jugar contra ellos”.

se iría. El Nacional de Uruguay mostró interés en contar con el defensor Alexis Rolín y, según su representante Gerardo Arias, dicha situación es muy factible.

En la fecha se llevaría a cabo una reunión para definir el futuro del defensor central, que llegó al Decano para el segundo semestre y se está recuperando de la operación del menisco de la rodilla izquierda.

“Él (Rolín) es una opción en defensa para nosotros, pero Olimpia está abierto si quiere salir”, indicó el entrenador Pablo Repetto.