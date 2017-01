El Gobierno colombiano dice que los disidentes de las FARC no accederán los beneficios del acuerdo de paz

Bogotá, 20 ene (EFE).- El Gobierno colombiano ratificó hoy que las disidencias que surjan de las FARC no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del acuerdo de paz y en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}