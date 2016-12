El Gobierno argentino suspende a un asesor tras la queja de las víctimas de un accidente de tren

Simeonoff está procesado desde este año junto al exministro de Planificación, Julio de Vido, en el marco de una causa para determinar si tuvieron alguna responsabilidad en el accidente ferroviario que dejó 51 muertos y 700 heridos en la transitada estación de Once, en Buenos Aires, el 22 de febrero de 2012, cuando un tren se empotró contra un andén.

Simeonoff iba a ser trasladado desde su cargo en la planta permanente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Secretaría de Hacienda, en calidad de asesor.

Este jueves, en el acto de recuerdo que anualmente realizan los familiares de las víctimas antes de la Navidad, la designación del excolaborador de De Vido fue uno de los principales puntos de reclamo junto a las peticiones a los tribunales para que no se demore la elevación de la causa a juicio oral.

Horas después de las quejas públicas, el Gobierno paralizó la designación.

"Nosotros no violentamos el precepto jurídico de inocencia. No decimos que no trabajen ni que se los culpe de antemano. Pero sí exigimos y exigiremos que en el Estado no esté trabajando alguien que tiene en su futuro inmediato un juicio oral y público", recalca el comunicado, por la muerte de medio centenar de personas.

"No hay cambio posible con personas así en un despacho público, no hay cargos de rango menos y no habrá cambio si se le da lugar a quienes vulneraron sus responsabilidades públicas tan flagrantemente", añade.

Además, los familiares solicitan que el Ministerio de Modernización evalúe la continuidad de Simeonoff en su actual cargo, incluso aunque tenga un puesto permanente.

El accidente ya fue objeto de un primer juicio, finalizado en diciembre de 2015, que condenó a ocho años de prisión al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y a su antecesor, Ricardo Jaime (2003-2009), por un "delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

También determinó penas de cárcel para varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea siniestrada- y al maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba.