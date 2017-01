El Gobierno argentino investiga un desborde en la planta procesadora de Barrick Gold

Según reveló la cartera este lunes en un comunicado, se recogió agua de las piscinas de sedimentación de la planta, del túnel que conecta Chile con Argentina y de distintos puntos de los ríos Las Taguas y Turbio, entre otros lugares.

El intenso caudal y arrastre de sedimentos de este último debido al rápido deshielo de la cordillera de los Andes hizo que el pasado jueves se sobrepasara la capacidad máxima de la planta, que colapsó.

Las muestras serán trasladadas mañana al laboratorio para estudiar las consecuencias del suceso, aunque la minera ya destacó que "no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores".

Barrick Gold reveló que la pasada semana la mayor parte del agua que se filtra de forma natural del túnel en Lama seguía procesándose en la planta pero "una parte excedente" no estaba ingresando al sistema "para no sobrepasar la capacidad de tratamiento".

La instalación se ubica en el lado argentino de Pascua Lama, un gigantesco proyecto de extracción de oro y plata actualmente paralizado que se extiende sobre la cordillera de los Andes, también en territorio chileno.

El proyecto, el primero de este tipo de carácter binacional en el mundo, comenzó en 2009 pero a finales de 2013, Barrick Gold anunció la desaceleración temporal de la construcción de la mina.

La comisión enviada este fin de semana está integrada por bioquímicos y especialistas en gestión ambiental y minería del Ministerio.

Después de que el pasado viernes la empresa informó del incidente, la organización ecologista Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas emitieron un comunicado conjunto en el que instaron al Gobierno a "ponerse los pantalones y defender" el medioambiente.

Además, consideraron que Barrick debe "irse" de la zona por "destruir glaciares y ambiente periglacial".

"Pascua Lama aún no arrancó a producir y ya está contaminando", denunció el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, antes de preguntarse "cuántos derrames más tienen que ocurrir para que (el presidente, Mauricio) Macri entienda que esta empresa no puede operar en una zona tan sensible".

La organización hizo referencia así a los dos vertidos de cianuro ocurridos en el último año y medio en la mina de oro Veladero, también en San Juan, que contaminaron los ríos de la zona.

Sin embargo, la empresa insistió en declaraciones a Efe que lo ocurrido el jueves no se trató de un derrame sino de un "desbordamiento" de la planta.