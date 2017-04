El equipo de Seguridad de Trump le plantea opciones militares sobre Corea Norte

En caso de que la presión diplomática de China y el aumento de sanciones no disuadan a los norcoreanos de reducir su desarrollo nuclear, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) propone a Trump considerar la colocación de armas nucleares estadounidenses en Corea del Sur.

Después de que EE.UU. retirara hace 25 años este tipo de armamento del territorio surcoreano, esta medida implicaría el primer despliegue nuclear de EE.UU. en el extranjero desde el final de la Guerra Fría, lo que supondría un movimiento tremendamente provocativo para Corea del Norte.

"Llevamos 20 años de diplomacia y sanciones que no han logrado detener el programa norcoreano", dijo un alto funcionario de inteligencia involucrado en la revisión a NBC, quien sin embargo aclaró que hacer uso de las armas nucleares no es la mejor de las alternativas.

"No creo que (el despliegue de armas nucleares) sea una buena idea, creo que sólo encenderá los ánimos de Pyongyang", dijo el almirante retirado James Stavridis a la NBC tras conocerse los datos.

"No veo ninguna ventaja, porque la idea de que usásemos un arma nuclear incluso contra Corea del Norte es altamente improbable", agregó.

Otra opción, según las mismas fuentes, es atacar y acabar con la vida del líder norcoreano, Kim Jong-un, y a otros altos dirigentes a cargo de los misiles y armas nucleares del país, así como de la toma de decisiones.

Stavridis, ex comandante de la OTAN, dijo a este respecto que "la decapitación (del régimen) es siempre una estrategia tentadora cuando se enfrenta a un líder altamente impredecible y altamente peligroso".

"La pregunta que tienes que hacerte a ti mismo es lo que puede suceder el día después de que lo descabeces. Creo que en Corea del Norte, es una enorme incógnita", consideró.

La tercera opción que ha planteado el NSC a Trump es la acción encubierta, es decir, infiltrar fuerzas especiales estadounidenses y surcoreanas en Corea del Norte para sabotear o minar infraestructuras claves para entorpecer el uso de misiles y otras armas de larga distancia.

Para Stavridis esta es la "mejor estrategia" en caso de que Estados Unidos se viese obligado a tomar medidas militares.

Ante el incremento de las últimas semanas por parte de Pyongyang en sus pruebas de lanzamiento de misiles, Trump aseguró que está abierto a una acción unilateral si China no controla a su aliado, y aseguró en una entrevista con el Financial Times que "si China no resuelve (el problema de)" EE.UU. lo hará.