El embajador de Venezuela hará una "denuncia" importante mañana en la OEA

Circula además información en las redes sociales de que también podría acudir a la OEA la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pero las fuentes de la misión diplomática del país no confirman, por el momento, su asistencia.

Fuentes de la Cancillería venezolana aseguraron a Efe en Caracas que Rodríguez no acudirá a la OEA mañana porque "la prioridad es la movilización" que ha convocado el chavismo en Venezuela en paralelo a las protestas opositoras.

La canciller ha acudido con frecuencia a la OEA por petición propia en el último año y ha lanzado duras advertencias tanto a su secretario general, Luis Almagro, como a un grupo de alrededor de 20 Estados a los que acusa de "injerencia" en los asuntos internos de Venezuela por denunciar la crisis política y social del país.

El Consejo Permanente de mañana, que no tiene ningún punto oficial sobre Venezuela, comienza a las 10.00 hora local (14.00 GMT) y no tiene una hora determinada de conclusión, pero este tipo de reuniones ordinarias suelen concluir sobre las 14.00 hora local (18.00 GMT) si no hay ningún asunto polémico.

La convocatoria de la delegación venezolana en la OEA coincide con el día en que la oposición convocó protestas contra el presidente Nicolás Maduro en todo el país y de venezolanos en el extranjero, coincidiendo con la conmemoración del inicio de la lucha por la independencia de Venezuela de España el 19 de abril de 1810.

El Gobierno de Maduro, como lleva haciendo en las últimas tres semanas de protestas opositoras, convocó marchas paralelas del chavismo también para mañana.

Almagro, Human Rights Watch y varios países de la región advirtieron hoy del peligro que entraña la decisión del Gobierno de aprobar ayer la ampliación de la Milicia Bolivariana a 500.000 civiles armados, justo antes de las protestas.

El pasado 5 de abril, Rodríguez acudió a la OEA para denunciar el "fraude jurídico" que a su juicio es la resolución adoptada por consenso en la OEA el 3 de abril en la que se declara que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático".

Además de dejar claro que su Gobierno "desconoce" este documento, Rodríguez acusó entonces a Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Maduro, de apoyar "la violencia" de los "factores extremos" en las marchas opositoras en Venezuela.