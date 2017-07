“El DT quiere que me suelte”

Sobre la función que le toca realizar en el equipo, subrayó: “Siempre jugué de doble 6, en inferiores era el que más se quedaba, el volante tapón. Eso me pide el profesor Almeida, que me quede bien parado en el medio, pero que cada vez que pueda vaya y pise el área. Quiere que me suelte, que no juegue muy atado”.

Ruiz Díaz sabe que juega por la regla del Sub 19, pero confía en seguir creciendo en su juego para mantenerse firme mas allá de la llegada de grandes refuerzos.