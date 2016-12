Andrea, que es diseñadora industrial, logra plasmar en los regalos un concepto emocional logrando que el mismo sea un portador de emociones, lo que le da el plus y la diferencia en el rubro.

En cada época especial, la tienda tiene una colección basada no solo en la producción y colores, sino en una temática, como en esta época en que la temática de Navidad es encontrarse y tiene que ver con encontrarse en familia, en los momentos.

"Soy partidaria de resaltar los valores o lo que realmente hay que encontrar. Lo mismo hacemos en el Día de los Enamorados, Día de la Madre. El valor está por encima de todo, y creo que ese es el factor del éxito: la gente sabe que detrás de ese regalo hay un sentido", explica.

DESAFÍO. "El desafío para los emprendedores está en ser empresas libres: empresas, para poder llevar a otro plano nuestro emprendimiento; y libres, para poder seguir plasmando nuestra esencia, seguir teniendo la capacidad de elegir qué queremos y qué no queremos de la sociedad de consumo", menciona la joven emprendedora.

"El desafío es que por más que la empresa crezca se mantenga la esencia inicial, amar lo que hago, la emoción que le pongo a las cosas y en la medida que la empresa se estructura, ya tiene que haber más política, más estructura que hace que sea limitante, que en mi caso era mucho más emocional. Creo que el factor de éxito es ese: mantener la esencia, la gente sigue comprando porque le transporta a una emoción. Ese siempre fue el fin, el dinero viene por añadidura", explica.

Reconoció que hay aspiraciones de crecer y que ya cuenta con asesoramiento comercial y financiero.

"Hay proyectos para que sea sociedad; estamos buscando el perfil adecuado y lo que necesita Andrea María para crecer, a pesar mío. Fue un paso grande, puede crecer más con un socio, está abierta la posibilidad. Queremos terminar el modelo de franquicia que nos pidieron para Ciudad del Este y Encarnación", adelantó.

Como reflexión final señaló que lo que más aprendió este año es que la naturaleza del emprendedor es la libertad.

"Diría que no solo del emprendedor, sino de los millennials y las generaciones venideras; no podemos separar el concepto Empresa de Libertad porque si no nos volvemos esclavos de nuestro trabajo, razón que contradice el 'porqué' del emprendedor".

La tienda está en la calle Sucre 1124 entre Malutín y Bulnes, y otros puntos de venta en Market Place, en los locales de Rochester del Shopping del Sol y del Paseo La Galería; en Librerías Maita

El negocio marca presencia en las redes sociales; en https://www.facebook.com/andreamaria.py tiene 54.000 seguidores y en Instagram @andreamariapy tiene 21.000; la web es www.andreamaria.com.py.