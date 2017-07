¿El cristianismo es una religión de masas? Sobre este tema me gustaría hablar colectivamente. Hoy presento algunas ideas para el diálogo.

El cristianismo no es como unas olimpiadas en las que para asistir hay que cumplir ciertas marcas. Es para todos los seres humanos.

La meta es muy grande, infinita. Luego, cada uno en su libertad llegará hasta donde quiera y pueda. Y animándonos a ser adelante, todos deben de ser respetados.

El cristianismo es muy humano (la religión se vive en la tierra, no en el cielo). Por eso tiene que cumplir un refrán romano Fortiter in re; suaviter in modo. El cristianismo se ha de predicar y vivir con fuerza, con compromiso radical.

El seguir a Jesús en este mundo moderno es algo difícil y grandioso. Pero su misma presentación y, sobre todo, el amar a los que lo son lo hemos de hacer con delicadeza, con humanidad, con profunda comprensión. Habla de tu fe, pero hazlo con cariño.

Vive tu fe, yendo delante de todos abriendo el camino y alegre dando fuerza con tu ejemplo. El cristiano de verdad va delante y eso despierta ganas de seguirle.

Nunca ve detrás con el látigo arreando a los remolones y creyéndose superior a ellos. Todo esto hay que dialogarlo mucho. En grupo.

Personalmente lo quiero hacer en la radio Fe y Alegría con los oyentes que diariamente nos solemos encontrar. Es una temática en la que nadie sabe lo suficiente y que, por lo tanto, todos tenemos que aprender.