El Cordano, una centenaria reliquia vigente entre la moderna cocina peruana

"No hemos cambiado nada. Aquí no ponemos música, no vemos televisión ni tampoco tenemos wifi", afirmó a Efe el gerente del Cordano, Jacinto López, quien gestiona el bar de manera conjunta con el resto de trabajadores.

Cuentan sus empleados que el Cordano fue abierto por una familia de inmigrantes italianos en 1905 y que desde entonces ganó fama entre los limeños, pero en 1978 decidieron traspasarlo a sus trabajadores, quienes lograron mantenerlo a flote y sacarlo adelante a pesar de la acuciante crisis de los años 80.

"De los diecinueve que heredamos el restaurante, seguimos con vida quince, pero la mayoría ya están jubilados y en el bar solo quedamos seis. El más antiguo es el señor Aguirre, que tiene cerca de 46 años de carrera en el Cordano", dijo López.

Este histórico restaurante se ubica al costado del Palacio de Gobierno y frente a la Estación de Desamparados, ahora convertida en la Casa de la Literatura Peruana, lejos de los pudientes y turísticos distritos de Miraflores y San Isidro, donde se ubican algunos de los restaurantes más valorados a nivel mundial.

Aunque no aparece en prestigiosas guías culinarias, en las paredes del Cordano cuelgan multitud de fotografías de muchas de las personalidades que lo han visitado.

Entre ellas está el premio Nobel de Literatura de 2010 Mario Vargas Llosa, el fotógrafo de moda Mario Testino, el expresidente Alan García, los novelistas Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeyro, el poeta Martín Adán, el intelectual socialista José Carlos Mariátegui y el pintor Víctor Humareda.

También lo visitaron el poeta estadounidense Allen Ginsberg, algunos de los mejores futbolistas peruanos de la historia, como Hugo Sotil, Teófilo Cubillas, César Cueto y Juan Carlos Oblitas, e incluso se dice que un joven Ernesto "Che" Guevara.

"Me cuentan que Martín Adán solía cuadrarse en la barra para picar su trago y, mientras tanto, conversar con el dueño de ese tiempo. Después se sentaba en una de las mesas y comenzaba a escribir en las servilletas durante horas", recordó López.

Con tantas historias ocurridas en su interior, el gerente del bar manifestó con orgullo que "si estás en Lima y no pasas por el Cordano, es que no conoces Lima".

Por eso, su deseo es que a la destacada lista de comensales se pueda unir el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien trabaja al otro lado de la calle.

A PPK, las siglas por las que se conoce al mandatario, López le ofrecería dos de sus especialidades: el lomo saltado con tacu tacu, consistente en trozos de lomo salteados con cebollas, tomate y ají, acompañados de una tortilla de arroz y frijoles; y el bistec empanado con tallarines en salsa verde.

Otras preparaciones clásicas del restaurante son el riñón al vino, sesos a la romana y criadillas cocinadas en varias formas, platos prácticamente desaparecidos de los restaurantes de moda de Lima.

Todo ello siempre acompañado por una amplia carta de cócteles tradicionales como el pisco sour, el chilcano, la algarrobina y el capitán, elaborados con pisco, la bebida bandera del Perú, consistente en un destilado de uva.

Sin embargo, el Cordano no es el único bar de Lima que mantiene la esencia de antaño, pues también está la Antigua Taberna Queirolo, abierta desde 1880; El Carbone, otro bar fundado en 1923 por italianos; y el Rovira, situado en el Callao, la ciudad portuaria aledaña a la capital peruana, desde 1907.

Fernando Gimeno