La combinación de estas situaciones puede derivar en el tan temido aumento abrupto de peso, situación que conspira en quienes se desviven por mantener una silueta envidiable para mostrarla en las playas durante el verano.

Una mujer adulta que realiza actividad física moderada durante el día necesita unas 1.800 calorías. Mientras que para el hombre que se ejercita, es necesario consumir entre 2.000 y 2.200 calorías diariamente, según los especialistas de la cartera sanitaria.

QUÉ HACER. La Unidad de Prevención de Obesidad del Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda no excederse en las porciones a ser consumidas. Aconseja también no realizar ayuno alguno, respetar el horario de las comidas y consumirlas por lo menos cuatro veces al día. Insta además a la población a que las verduras estén presentes en la mesa del 24 y 31 y no abusar de las bebidas alcohólicas, que, combinadas con los platos grasos, pueden resultar fatales.

