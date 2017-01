El artista mexicano indicó a través de un comunicado en su cuenta oficial en Instagram que un hombre, que en días previos se había "tomado fotos" con él, se metió en su auto y le robó, a pesar de que se había mostrado amable con él al posar para las instantáneas.

"Pero lo que me molesta es lo siguiente. La persona que me robó está grabada en cámaras y desgraciadamente es latino", dijo el nominado a dos premios Grammy Latino.



El intérprete, decepcionado, añadió en el mensaje a sus seguidores que espera que entiendan por qué los artistas no dan su confianza "a toda la gente" y "cuidan su privacidad".



Por último, el joven mexicano dijo que si le pasa algo parecido de nuevo hará público el video "para que todos lo vean" y les dé "mucha pena".



"Soy un ciudadano normal y merezco respeto", apuntó el cantante y actor, que en la actualidad prepara su tercer disco, que verá la luz durante este 2017, algo que compagina con su papel protagonista la serie de televisión El Vato.