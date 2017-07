El brexit podría no ocurrir nunca, según un legislador

La prevista salida de Reino Unido desde la Unión Europea podría no ocurrir nunca, debido a que los principales partidos políticos del país están demasiado divididos sobre el tema, dijo Vince Cable, un veterano legislador que busca liderar a los Liberal Demócratas.

La capacidad de la primera ministra Theresa May para liderar la salida de Reino Unido de la UE fue puesta en duda luego de que no consiguió la mayoría absoluta en una elección anticipada el mes pasado, lo que agudizó un debate sobre qué tipo de acuerdo debería buscar el Gobierno. “Estoy comenzando a pensar que el brexit podría no ocurrir nunca”, dijo el domingo Cable a la BBC. “Los problemas son tan enormes, las divisiones dentro de los dos principales partidos son tan grandes que puedo ver un escenario en el que eso no ocurrirá”, agregó. Cable sirvió como ministro de negocios entre 2010 y 2015, cuando los Liberal Demócratas, que están a favor de la permanencia dentro de la UE, eran el socio pequeño de la coalición gobernante liderada por el Partido Conservador de May.

NO COMPENSARÁ. Un acuerdo comercial con EEUU posterior al brexit no sería suficiente para compensar la salida de la Unión Europea, dijo el ministro de Justicia británico, David Lidington, moderando el entusiasmo de la primera ministra sobre la oferta de Washington. May acogió cordialmente la promesa del presidente Donald Trump, de que un acuerdo comercial “muy poderoso” con Reino Unido se alcanzaría “muy, muy rápido” después de que los británicos abandonen la UE. En un intento por reafirmar su autoridad sobre el proceso del brexit, que entró en caos luego una fallida estrategia de llamar a una elección anticipada, May describió las conversaciones sobre comercio con Trump y otros líderes mundiales como una poderosa moción de confianza en Reino Unido. No obstante, uno de sus ministros de mayor rango diluyó ese entusiasmo, en una señal de la difícil tarea que enfrenta May para unir a su propio partido detrás de una única estrategia de saludo, en momentos en que un proyecto de ley clave está por entrar al Parlamento.