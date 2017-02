El asueto es legal, pero advierten que es ilegal no dejar trabajar a la gente

CIUDAD DEL ESTE

Sigue la discusión por el asueto distrital declarado por la Municipalidad de Ciudad del Este hoy 3 de febrero, día en el que celebra su 60 aniversario y el día del santo patrono San Blas. El tono imperativo de la Resolución 2458/17 genera molestia en el sector privado, debido a que la Comuna anunció que sancionará a comercios que decidan trabajar hoy, para lo cual movilizará a fiscales y policías municipales.

Hay coincidencia en que la declaración de asueto distrital es legal y está dentro de las atribuciones que le confiere al Ejecutivo municipal la Ley Orgánica Municipal 3966/2010, pero donde choca con la Constitución es cuando quieren obligar a la gente a que deje de trabajar.

"Ellos tienen toda la facultad de decretar el asueto, pero no tienen la facultad de hacer esos procedimientos de cobrar multa y ordenar el cierre de locales comerciales. Eso no es legal. La Constitución Nacional te garantiza que vos puedas trabajar libremente en cualquier actividad que sea. No te dice el horario, no te dice cuándo o cómo", refiere el abogado Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, al realizar una análisis personal de la resolución municipal.

El profesional señaló que la Carta Magna es clara al señalar que se puede trabajar en todo momento. "Si yo quiero trabajar en un día de asueto o feriado nadie me puede prohibir. Constitucionalmente no pueden hacerme eso (obligarte a no trabajar), pero lo que ellos están haciendo es forzar la situación, creando zozobra", puntualizó.

Insiste en que la resolución es legal, en el sentido que la Comuna tiene facultades, por la Ley Orgánica Municipal, para establecer los días de asueto. "Pero no te puede prohibir que abras o cierres tu negocio. No me puede prohibir que yo abra o cierre mi oficina ese día y menos con un papelito ahí. El único que puede ordenar que algo se cierre es un juez, que tiene la autoridad y la facultad. Ni los jueces de faltas municipales tienen esa facultad. Nadie te puede prohibir trabajar. Podés hacerlo sábado, domingo, lunes o en cualquier feriado habidos y por haber", aseguró Barreto.

Recordó que otros municipios como Hernandarias, Presidente Franco o Minga Guazú también declaran asueto distrital para festejos similares, pero el tono las resoluciones no es imperativo como en Ciudad del Este.

INTENDENTA DEFIENDE. "Hago saber a la opinión pública que hemos resuelto la declaración de asueto distrital. Debo recordar que en esta cuestión nos hemos puesto de acuerdo hace más de 10 años, con los gremios de comerciantes, trabajadores de la vía pública y otros, sobre la necesidad de respetar algunas fechas importantes y brindar a los trabajadores la posibilidad de participar en familia de las festividades paganas y religiosas, además de observar el fiel cumplimiento de todos los derechos laborales de los trabajadores", reza un comunicado divulgado por la intendenta municipal Sandra McLeod de Zacarías.