El adiós a Marta Scolari

Marta Scolari Gorostiaga, una recordada cocinera que ejerció la profesión por más de 30 años, falleció el miércoles pasado. Su hija, la ex Miss Paraguay 1994, Jannyne Peyrat Scolari, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook, lamentando no poder asistir a la despedida de su madre. La ex reina de belleza se encuentra en Argentina, acompañando a su pequeña hija Martina, quien sigue un tratamiento médico. “Mi mamita se fue al cielo y ya no voy a poder despedirme de ella. Marti no sube sus defensas como debe y no vamos a poder viajar. Quienes tengan la oportunidad de poder verla a mi mami, díganle que le amo con todo mi ser y que le agradezco infinitamente por haber sido mi compañera de vida. Mi todo. Y denle un beso gigante como si fuera yo la que lo hago”, expresó su hija.









