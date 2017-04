El acusado del asesinato del hincha de Belgrano defiende su inocencia

Buenos Aires, 18 abr (EFE).- Oscar Gómez, sindicado como el instigador del asesinato de Emanuel Balbo, el hincha golpeado y arrojado desde las gradas el pasado sábado durante un partido entre Belgrano y Talleres, aseguró ser inocente y negó haberlo señalado como seguidor de este último equipo, explicó hoy su abogada.

"Mi cliente me dice que no tuvo ninguna clase de vinculación. Mi cliente está acusado de haber sido autor intelectual y no autor material. Veremos las pruebas. Yo me baso en lo que me dijo mi cliente a mí", aseguró Mónica Pico a Radio Late.