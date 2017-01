El actor Richard Gere inaugurará en marzo el Festival de Cine de Miami

Miami (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El actor estadounidense Richard Gere y su más reciente película, "Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", abrirán el próximo 3 de marzo el Festival de Cine de Miami, informaron hoy sus organizadores.









