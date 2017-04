El actor Óscar Isaac y su pareja, padres por primera vez

La llegada al mundo de su hijo coincide con el premio recibido por Lind en el Festival de Tribeca, donde se llevó el galardón al mejor documental por la obra "Bobbi Jene".

"Si pudiera, estaría bailando y saltando sin parar durante toda la semana", reconoció Lind en un video donde se la ve meciendo al pequeño.

La pareja, que siempre ha buscado la privacidad, fue vista por primera vez en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2016, donde el intérprete se hizo con el trofeo al mejor actor en una miniserie por su trabajo en "Show Me a Hero".

Isaac, que tiene en cartelera actualmente el drama histórico "The Promise", volverá a los cines en noviembre con "Suburbicon", acompañado por George Clooney, y en Navidad con "Star Wars: The Last Jedi".