El actor Federico Luppi dice que desde que llegó Macri no le alcanza el sueldo

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- El actor argentino Federico Luppi, uno de los rostros más conocidos del cine latinoamericano, mostró hoy su disconformidad con las políticas del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que le cuesta cubrir sus gastos a fin de mes.

"Por primera vez en mi vida me angustio cuando llego a fin de mes. Siempre he estado estirando la cuerda y ahora no sé que va a pasar mañana", aseguró Luppi durante una entrevista con la emisora local Radio 10.