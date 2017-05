El “3” es puntero y el clásico Guaireña-Oviedo es atracción

Con el solitario gol de César Giménez a los 6’ de juego, 3 de Febrero venció a Fernando de la Mora por 1-0 y se apoderó de la cima de la División Intermedia, a la espera de los resultados de los partidos de Santaní y Guaireña.

Estadio: Antonio Aranda (local 3 de Febrero). Gol: 6’ César Giménez (3F). Recaudación: G. 3.690.000 por 216 pagantes.

3 de Febrero (1): V. Samudio; A. Ramírez, É. González, R. Piris y É. González; F. Brizuela, R. Olmedo, C Llamas y C. Giménez (88’ C. Andersen); D. González (65’ M. Cuenca) (84’ J. Machado) y C. Ovelar. DT: M. Marolla.

Fernando de la Mora (0): F. Heves; A. Bernal, P. Sosa, A. Cabrera y C. Espínola (75’ C. Silva); É. Benítez, R. Cantero, Ó. Gamarra y É. Alfaro (62’ M. Medina); V. Velazco y S. Sosa (73’ J. Quintana). DT: Humberto García.

Otros resultados: Caacupé FBC 2 -Liberación 4, Gral. Caballero ZC 0 -Spvo. Iteño 1, River Plate 1 -Martín Ledesma 1 y Resistencia 2 Caaguazú 0.

Preparativos para el clásico. Esta tarde, desde las 14.30 (con transmisión de Tigo Sports) se jugará en Villarrica, Guaireña vs. Ovetense.

Se llevan vendidas 2.500 entradas; para la visita se habilitaron 3.000 tiques a G. 25.000 y para los locales a G. 20.000. Las entradas se venderán en el Parque del Guairá desde las 9.00. Se espera unas 8.000 personas.