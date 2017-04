El “3” del Bajo es dueño de la punta

En el barrio San Pablo, 3 de Noviembre castigó duramente a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 8-3 y quedó como escolta del “3”.

Otro que goleó fue el 12 de Octubre de Itauguá, que en su estadio apabulló al Sportivo Limpeño 5-2. Benjamín Aceval superó al 24 de Setiembre de Areguá 3-1.

En el barrio Molino, de Luque, 29 de Setiembre se impuso 2-1 al Cristóbal Colón de Ñemby.

Posiciones. 3 de Febrero RB es el líder con 7 puntos; 3 de Noviembre y 29 de Setiembre 6; San Lorenzo, 12 de Octubre, Ameliano y Capitán Figari 5; Benjamín Aceval, Pilcomayo y Recoleta 4; 24 de Setiembre 3; Tacuary, Sport Colombia, Sportivo Limpeño y Cerro Corá 2; Colón de Ñemby y Colón de J. Augusto Saldívar 1. En Tacuary viene jugando el delantero Julio González Ferreira.

Cuarta fecha. El miércoles, a las 15.15, se jugarán los nueve encuentros de la cuarta fecha del torneo de la Primera B Metropolitana.

El líder 3 de Febrero recibe en su estadio, en el barrio Ricardo Brugada, a Benjamín Aceval.

En el Optaciano Gómez de Limpio, Sportivo Limpeño vs. Colegiales. En Campo Grande, Cerro Corá recibe al 12 de Octubre de Itauguá. En Fndo. de la Mora, Sport Colombia vs. Recoleta; en el Gunther Vogel, Sportivo San Lorenzo vs. Capitán Figari.

En barrio Jara, Tacuary enfrenta a 29 de Setiembre; en Ñemby, Colón vs. Ameliano. En Mariano R. Alonso, Pilcomayo vs. 3 de Noviembre, y en J. Augusto Saldívar, Colón mide a 24 de Setiembre.