El 29 y José Meza lideran

José Meza 5-2 Simón Bolívar 5-2. Goles: Arnold Vázquez, Héctor Cabrera, Pablo Giménez, Adrián Cabrera y Cristian Azcona (JM). Derlis Delgado y Ciro Martínez (SB).

En otro juego, Cerro Corá igualó con San Antonio 2-2. Goles: Néstor Acosta 2 (CC), Andrés López y José Gill (SA).

Posiciones: José Meza 2 puntos, 29 de Setiembre 2, Cerro Corá 1, San Antonio 1, Fomento 0 y Bolívar 0.

Próxima fecha (en Barrio Obrero desde las 21.00): Bolívar vs. San Antonio (martes 11, en vivo por Tigo Sport), Fomento vs. Cerro Corá (miércoles 12) y José Meza vs. 29 de Setiembre (jueves 13 ambos en vivo por Facebook de la FPFS).