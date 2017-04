Efraín Alegre: "Cartes debe retirar la enmienda si quiere continuar"

Por su parte, el titular del PDP, Rafael Filizzola, aseguró que esta protesta fue una celebración del "gran triunfo del pueblo" contra las intenciones reeleccionistas del oficialismo.





"Estamos también acá para reafirmar a Cartes que el Paraguay no está en venta. Pudo haber comprado a 25 senadores, a un ex presidente, pero no podrá comprar al pueblo paraguayo", expresó.





Los ciudadanos que acompañaron la movilización pidieron además no volver al pasado, temiendo que una dictadura pueda repetirse con la iniciativa de la enmienda.





También se dio lugar a los pedidos de justicia para el joven liberal Rodrigo Quintana, quien fue asesinado el 1 de abril tras el ingreso ilegal de policías a la sede del PLRA.