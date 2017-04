Efraín acusó al comisario Paredes Palma

Alegre pidió explicaciones al comisario, quien en principio negó su actuación en el lugar, y le consultó con base en qué orden atropellaron la institución partidaria.

“Veinte policías participaron acá y cuatro patrulleras. ¿Por qué usted ingresó, con qué orden y procedimiento? ¿Este es el procedimiento: matar gente?”, insistió Alegre.

Criticó la tesis de que los altos mandos policiales nada tuvieron que ver con lo que ocurrió en el partido.

“Por suerte tenemos evidencias de grabaciones de gente para desbaratar todo este operativo mentiroso intentando crear una película para tratar de sacar responsabilidad a la Policía, del Gobierno y del Estado”, manifestó.

Dijo que no descansarán hasta que todos los que participaron en el atraco paguen y no solo el que disparó a Rodrigo Quintana. Palma se limitó a decir que “veinte a veinticinco minutos después de la muerte del compatriota llegué al PLRA y no ordené disparar”.