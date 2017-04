EEUU sube presión sobre Asad antes de reunión con Rusia

Tillerson expresó este domingo sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Rusia en Siria, donde según él, se mostró “incapaz” de controlar la destrucción del arsenal químico del presidente sirio Bashar al Asad.

“Esto será parte de las discusiones que tendremos cuando esta semana esté en Moscú: le pediré al ministro y al gobierno ruso que respeten sus compromisos con la comunidad internacional”, con la que acordaron “garantizar la eliminación de armas químicas”, dijo Tillerson en una entrevista con la cadena ABC.

“Para mí no está claro por qué Rusia no ha sido capaz de cumplir esa misión. No quiero sacar la conclusión de que han sido cómplices”, agregó. afp