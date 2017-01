EEUU inicia nueva era en la ONU y advierte a quienes no lo apoyen

a de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, anunció ayer el comienzo de otra era en la relación de su país con la organización y lanzó una advertencia a los socios que no le den su apoyo. “Vamos a anotar nombres”, dijo Haley en sus primeras declaraciones en la sede de Naciones Unidas. La representante estadounidense insistió en que su país va a mostrar su fuerza en la ONU y se mostró dispuesta a poner fin a cosas que Washington considere obsoletas o no necesarias dentro de la organización. “Hay un nuevo EEUU en la ONU. Van a ver cambios en la forma en la que trabajamos”, adelantó Haley, minutos antes de presentar sus credenciales diplomáticas ante el secretario general, António Guterres. La ex gobernadora de Carolina del Sur dijo que el plan del nuevo Gobierno en Naciones Unidas pasa por “mostrar nuestra fuerza”. EFE