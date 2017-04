EEUU estudia sus “opciones militares” respecto a Norcorea

En las últimas horas han aparecido informaciones sobre la actividad nuclear en Corea del Norte de cara al sábado, día en que se conmemorará el 105 aniversario del nacimiento del fundador del país, Kim Il-sung. “Han telegrafiado un poco, no es ninguna sorpresa que el aniversario es el sábado (hoy), tradicionalmente organiza un gran desfile y saca sus armas y sus armas de imitación”, apuntó el consejero. “Desgraciadamente no es una sorpresa nueva para nosotros, (Kim) sigue desarrollando su programa, sigue lanzando misiles al Mar de Japón. Con el régimen no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo”.

preparativos. El régimen norcoreano reúne hoy sábado en Pyongyang unidades militares para una demostración de fuerza con ocasión del 105º aniversario del nacimiento de Kim Il-Sung, fundador de Corea del Norte, cuyo programa nuclear provocó crecientes tensiones internacionales. Cientos de camiones y plataformas repletos de soldados se alineaban poco antes del amanecer a lo largo de las orillas del Taedong, el río que cruza la capital, antes de un desfile por la ciudad. AFP