EEUU: Embajador paraguayo descarta masiva deportación

“La población paraguaya es la que menos ruido hace dentro de los Estados Unidos porque es una población pacífica y está muy bien conceptuada. Tal vez sea una excepción dentro del conglomerado de extranjeros que vive en EEUU porque tiene un comportamiento ejemplar”, aseguró.

Se estima -en base a trabajos de cedulación y de registro electoral con los “consulados móviles” en 2011- que 10.000 paraguayos aproximadamente están en situación irregular.

En palabras de Rojas, de cualquier modo, “estamos demasiado lejos” de entrar en la lista de países a cuyos ciudadanos se les prohibió temporalmente el ingreso a territorio norteamericano como es el caso de siete naciones de mayoría musulmana (Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen).

Si bien ningún paraguayo ha sido deportado en los últimos años de EEUU, Rojas contrapone que eso no significa que no vaya a ocurrir. “Supongamos que a un paraguayo se le agarra en un delito flagrante, no hay otra. Se le deporta y chau. De eso la gente es consciente, sabe que tiene ese riesgo; pero estamos demasiado lejos de estar en una situación como miles que están identificados en esos sietes países que menciona la orden del presidente Trump”, advirtió.

Protegidos. Nueva York señala Rojas- puso en vigencia un protocolo de asistencia especial y se ha manifestado abiertamente en proteger al inmigrante. “Busca la declaración del alcalde de la ciudad (Bill de Blasio). Entonces hay que dar más tranquilidad a los paraguayos antes que más preocupación porque el contingente mayor de compatriotas está en Nueva York y sus alrededores”, expuso al señalar que se desconoce cuántos connacionales hay en EEUU, menos aún la cantidad de quienes están situación irregular.

Asegura que asisten a quienes acuden a los consulados que hay en el país del Norte.