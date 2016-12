Educación y movilidad en 2017

Somos muchos los bañadenses que reflexionamos sobre la “movilidad social”. No en el sentido de un desclasamiento, sino precisamente como una insistencia en su clase social de bañadenses, pero aspirando a mejorar la calidad de vida.

Esto está muy unido al arraigo, ese sentimiento profundo que todos los asuncenos no comprenden en nosotros. Vivimos en condiciones pésimas económicas, pero sabemos valorar las relaciones humanas que hay entre nosotros.

Y la educación en todas sus formas (la oficial, la formación como personas desde la escuela parte de un país, la profesional que nos puede llegar) nos ayuda como un medio importante, que no es el único para crecer individual y colectivamente.

Ante esta profunda convicción es, también, grande la denuncia que hemos de hacer.

Desde el MEC y desde fuera del Bañado, la educación que nos llega está desacreditada por su poco valor, lo mal que responde a las necesidades y casi el nulo horizonte que presenta para ejercer esa movilidad social.

No hay planes adaptados a la situación real del Bañado, la motivación no es profunda, la pedagogía especializada nula. Y junto a profesores formidables que tenemos, hay también otros que por su poca valía llegan a nuestras aulas por “bocación” (con “b”) por no aceptarlos en otras partes.

Por todo lo anterior, exigimos en el 2017 una educación de calidad a todos los niveles.