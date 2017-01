El director paraguayo de Yacyretá, Ángel María Recalde, aseguró que este año será decisivo para resolver la deuda que la hidroeléctrica mantiene con la Argentina. Una vez solucionado ese tema, también se podrá llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado.

Recalde mencionó que, hasta el momento, no se pudo llegar a un acuerdo sobre el Anexo C del Tratado de Yacyretá, porque todavía no está resuelto el monto de la deuda que la binacional tiene con el Tesoro argentino.