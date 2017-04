EBY: Consejo debió tratar la compra de motos, aseguran

Añadió que el Consejo fue obviado por el Comité Ejecutivo, lo que representa una violación del Anexo A del Tratado. Recordó que la prensa llegó a publicar que el Comité de la EBY había otorgado a una empresa consultora un adicional de más de USD 1.300.000, sin que haya sido autorizado por el Consejo de Administración.

“Dicho proyecto, donde la EBY invirtió más de USD 5.000.000, ni siquiera fue ejecutado. Son despilfarros que ahora se están arreglando en las negociaciones con los argentinos, que terminaremos pagando todos. El convenio con la Policía Nacional estipula que las donaciones millonarias por parte de Yacyretá se realizará con la simple decisión del Comité Ejecutivo, dejando de lado al Consejo de Administración”, cuestionó.

Acotó que el presidente Horacio Cartes debe ordenar a los directivos de Yacyretá el esclarecimiento de la inversión que realizó la binacional, en la compra de las motos para la Policía.

No duda que será de utilidad para la institución, pero considera que es una magnífica oportunidad para demostrar a la ciudadanía su verdadero compromiso con la transparencia en la administración de los intereses de la República.

ANTECEDENTES. 114 biciclos austriacos se adquirieron de la empresa KTM Paraguay, creada hace un año por el grupo de Javier Bernardes, a quien se lo vincula con el presidente Horacio Cartes. La entrega se hizo el pasado 4 de abril. La EBY no realizó concurso de precios y solo había hecho consultas por correo electrónico. Pese a que no están alcanzadas por la Ley de Contrataciones, las binacionales deben transparentar sus procedimientos, aseguran técnicos y ex autoridades.

En total, Yacyretá proveerá 150 motos KTM a la Policía. El costo por unidad de los biciclos es de USD 10.220 e incluye los kits (cascos, guantes, pecheras, etc.), Las 36 motos faltantes se entregarían en mayo. La EBY afirmó que se consultó a otras empresas como Diesa y Chacomer.