EBY: Acuerdo aún está lejos y Argentina no paga por energía

Paraguay sostiene que la deuda está en torno a los USD 6.000 millones (que fue lo que Argentina aportó para la construcción de la represa) pero si se le agregan las actualizaciones, el pasivo puede ascender a más de USD 8.000 millones, explicó.

"Hay mucha inquietud para que ya se tenga revisado el Anexo C pero eso no va a ser factible hasta tanto no nos pongamos de acuerdo con la deuda. Las tarifas que puedan surgir de la aplicación del Anexo C hoy van a ser inaplicables, sobre todo en Paraguay más que en Argentina. Primero tenemos que saber los montos que tenemos que vencer con la tarifa y a partir de ahí trabajar con el Anexo C. Este tema de la deuda no es de hace dos años, es de 1994", exclamó.

Agregó que para determinar la deuda también se tiene que tener en cuenta las compensaciones faltantes, "netear" las cuentas (compensar internamente las deudas).

Vale recordar que el 27 de marzo de 2014 se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia del Anexo C y en ese momento ya se tenía que entablar las negociaciones para actualizar el documento. Sin embargo, el Gobierno paraguayo priorizó el Anexo A y fijó la cogestión paritaria en la entidad.

FALTA DE PAGO. El director paraguayo señaló que la EBY está teniendo problemas para cobrar la energía que factura a Argentina desde el año 2002. Esto se debe a una resolución que se aplica en el sector eléctrico argentino y por el cual se realizan retenciones a las transferencias que se debe hacer a favor de la hidroeléctrica.

"El lado paraguayo es sencillo. Yacyretá le entrega energía a la ANDE y la ANDE paga. En Argentina es más complicado porque existe un administrador del mercado mayorista y además existe la empresa Ebisa. Todo eso sumado a la vigencia de una resolución dentro del mercado eléctrico argentino que realiza retenciones. A efectos de evitar que le afecten a la EBY esas retenciones, gran parte de lo que hace las transferencias para Yacyretá, pasa por el presupuesto general de la nación argentina. Así asegura Yacyretá que va a cobrar por lo menos aquello que requiere para su normal funcionamiento", indicó.

Dijo que tal vez no se tenga dinero para pagar las cuentas pero se cumple con lo básico. Acotó que las acreencias de la EBY están en torno a los USD 3.000 millones y espera que esta situación se pueda resolver en el transcurso de las negociaciones por el Anexo C.

Yacyretá le factura, en promedio a Argentina, USD 700 millones por año.