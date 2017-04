Dunham: "siempre me han interesado más las historias contadas por mujeres"

"Nuestra cultura tiene una relación compleja con la vulnerabilidad. La gente desea nacer como seres perfectos que siempre hacen lo correcto, pero no podemos serlo", aseveró Dunham.

La actriz y directora de 30 años recordó que la idea era hacer una serie sobre "feminidad" que recuerde que, independientemente de los defectos que uno tenga, "siempre hay un sitio para todo el mundo".

"Las mujeres han tenido que luchar durante mucho tiempo para conseguir más oportunidades y este es el momento de empezar a recibir todo lo que merecemos (...) Debemos trabajar juntas", dijo Dunham, quien confesó que sus amistades femeninas son "la gran pasión" de su vida.

En ese sentido, explicó que su intención era representar a esa clase de personas con las que suele pasar su tiempo libre y que se sienten bien consigo mismas.

Y es que a lo largo de la serie la actriz ha lucido su cuerpo desnudo y sin complejos de manera recurrente como un modo de reivindicar un modelo de mujer que "se libera de la presión constante" de los estereotipos sociales.

"No creo que el hecho de que te llamen valiente por enseñar tu cuerpo sea un cumplido (...) Si me asustara desnudarme, no lo habría hecho cada semana (de rodaje)", aseguró Dunham, quien apuntó que muchas de las "críticas hostiles" que ha recibido por sus desnudos venían de gente "que no tenía un cuerpo perfecto".

"Durante mi vida sentimental siempre he pensado que no importa si tengo acné cístico o si peso 30 kilos más que mi pareja. Me sigue pareciendo correcto que se enamore de mí", dijo la intérprete entre risas.

Por otro lado, la actriz confesó que en ocasiones se ha identificado con su personaje, ya que después de haberse graduado de la universidad y antes de empezar la serie, se sentía "muy perdida", y pasó un año trabajando en proyectos personales "sin tener una vida social" completa.

"El papel de Hanna me ayudó a enfrentarme a todos los momentos oscuros de ese año, cuando me sentía deprimida, sola y asustada", explicó Dunham, quien afirmó sentirse "feliz, segura y emocionada" al trabajar con un gran equipo de mujeres.

La actriz incorporó también en su discurso los problemas de salud mental, un tema recurrente en la serie, y habló de la forma en la que ha conseguido superar y enfrentarse a las críticas recibidas.

"Hablar de esto es muy importante porque mucha gente sufre de enfermedades que son dolorosas pero invisibles", subrayó.

En este sentido, animó a aquellas personas que tienen ambición a trabajar con gente "que comparta la misma visión" y a no tener vergüenza de expresar sus opiniones.

Asimismo, Dunham anunció que, bajo la estela de su proyecto feminista, a finales de mayo empezará un tour por Estados Unidos para "conectar con sus fans", acompañada de diez mujeres escritoras, cantantes y comediantes, y con la colaboración de varias organizaciones de apoyo a las artes.

Khrystyna Kinson