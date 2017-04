Duarte pide desterrar antagonismos

Sostuvo que el objetivo es construir un partido que represente a sectores populares, a las madres, a los jóvenes que estudian con mucho esfuerzo y que no siempre pueden tener un empleo “y si lo tienen, sufren de la precariedad laboral con sus salarios miserables”.

“Sueño con la reconstrucción del partido nacional y popular y la emergencia de militancia combativa y vibrante de la ANR que levante las banderas y luche contra los abusos, la prepotencia y el poder del dinero”, precisó.

“Una BANCA’I”. Nicanor expresó que no está detrás de una “banca’i” en el Senado, porque él ya ocupó cargos más importantes. “Lo de ser senador no me vuelve loco. Fui ministro a los 36 años, presidente del Partido Colorado dos veces y presidente de la República”, recordó. Criticó que hay jóvenes democráticos, pero también fascistas que creen que el que piensa distinto es enemigo.