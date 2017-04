Dramática espera en el cementerio por los muertos de la avalancha de Mocoa

Mocoa (Colombia), 4 abr (EFE).- La desesperación reina hoy en el Parque Cementerio Normandía de Mocoa, donde decenas de personas esperan que les entreguen a sus familiares muertos en la avalancha, ya en avanzado estado de descomposición, al lado de una pila de pequeños ataúdes de color blanco sobre los que hay un cartel que dice "Niños".

La imagen no puede ser más dantesca, con los cadáveres expuestos al sol tropical y los dolientes esperando que les entreguen a sus seres queridos, muchos de los cuales ya han sido reconocidos por ellos mismos, pero no se los pueden llevar hasta que el Instituto colombiano de Medicina Legal y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía no completen los trámites de rigor.