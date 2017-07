Dos Santos es virtual jugador luqueño

Julio Daniel Dos Santos (34 años) sería repatriado por Sportivo Luqueño. Las negociaciones están avanzadas y ya hay acuerdo verbal.

El ex volante de Cerro Porteño tiene contrato vigente con Vasco Da Gama de Río de Janeiro hasta finales de 2018, pero no tuvo regularidad en el semestre pasado y desea regresar al país. “Regis (Marques) me comentó sobre la posibilidad de jugar en Sportivo Luqueño. Si se da, tiene que cerrarse esta semana”, dijo Dos Santos en comunicación con la 1080 AM.