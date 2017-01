Dos diputados antienmienda

En el caso de Acosta, debía volver al cargo el 1 de julio de 2018, fecha en que terminaba su periodo parlamentario, pero su postura antienmienda hizo que lo apartaran de la hidroeléctrica, donde tiene una antigüedad de cinco años, según explicó a ÚH.

Acosta manifestó que hace como dos meses algunos colegas le vienen diciendo que criticaba mucho al presidente Horacio Cartes y la gestión del Gobierno. También recibía amenazas a través de mensajes de texto de números enviados desde la web.

“Me decían extraoficialmente que me cuide, que puedo perder en la Itaipú y que no debía oponerme a nada. Otros desconocidos me enviaban mensajes de texto donde decían que voy a salir de la Itaipú. Implementan algo parecido a un terrorismo de Estado. Sicológicamente querían torcer mi voluntad”, indicó.

sin cobrar. Acosta comentó que desde el 2008 es funcionario nombrado de la Itaipú y que no corresponde su salida, porque no cometió ningún hecho irregular y tampoco cobra salario en el sitio desde hace cuatro años.

A la vez, expresó que su permiso en la entidad se realizó bajo las reglas previstas para los funcionarios que ocupan cargos electivos mientras duren en sus funciones. “Me llegó una notificación hace algunos días, un regalo de fin de año vamos a decirle”, señaló.

Refirió que bien podían sacarlo una vez que él vuelva a la entidad porque el monto de la indemnización será el mismo ahora o en el 2018, pero es evidente que decidieron hacerlo ahora como para demostrar que quien no esté con ellos (el oficialismo), será perseguido”, declaró el liberal.