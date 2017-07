Dos días de heladas arrasaron con cultivos de consumo en San Pedro

Centenares de pequeños productores del Departamento de San Pedro tuvieron millonarias pérdidas económicas, cuando sus cultivos fueron arrasados por las heladas. Ahora esperan la urgente asistencia del Estado para volver a empezar con los cultivos.

Las heladas registradas durante dos días en la zona destruyeron los cultivos de maíz, plantas de banana, mandioca, todos los cultivos de autoconsumo y lo poco que tenían del rubro de venta. Asimismo los cultivos de abono verde, entre otros, se perdieron por completo. Esto ahonda la crisis campesina, expresaron los pequeños productores.

En la compañía Santa Rosa y el asentamiento 15 Mayo de la colonia Andrés Barbero, del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, se perdieron varias hectáreas de cultivos.

“Antes de esta helada ya estábamos muy mal porque nuestros productos de renta no tienen mercado. Teníamos suficiente cultivo de autoconsumo, pero en dos días de heladas destruyó todo y ahora tampoco tenemos nada de comer. Nuestra situación es muy preocupante. Esperamos que el Ministerio de Agricultura tome medidas y nos pueda ayudar. Es una lástima, el MAG no tiene planificación, no trabaja”, acotó.

Los pequeños productores pudieron haber tenido menos impacto con los daños de las heladas, pero como la agricultura familiar campesina no es asistida por el MAG, estás pérdidas ocurren y prácticamente destruyen todo el cultivo”, señaló Bonifacio Romero, agricultor de la zona.

En casi todos los distritos de San Pedro, la helada dejó millonarias pérdidas a los pequeños productores, quienes ya están coordinando medidas de fuerza si el Gobierno no responde en forma urgente.