Donald Trump, protagonista absoluto aunque ausente del Foro de Davos

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el protagonista absoluto aunque ausente de la 47 edición del Foro Económico Mundial de Davos, ya que aunque no ha aparecido por la localidad alpina no ha habido charla, discusión ni debate donde no se le mencionara.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}