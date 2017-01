Donald Trump, el controvertido y excéntrico presidente electo de EEUU

Todo parece girar en torno a su figura y él, muy consciente de ello, no deja de revolver el avispero con su incendiario discurso. Ha salido reforzado, o por lo menos indemne, de situaciones escandalosas que en anteriores campañas hubiesen dañado las posibilidades de otros candidatos.

El fenómeno Trump, por excéntrico que parezca, no es algo casual. Se explica dentro de un cuadro de crisis y desencanto, sin el cual tampoco podría explicarse la irrupción de otro fenómeno, esta vez llegado desde el sector más a la izquierda del partido rival.

No siempre Donny ha aborrecido a los inmigrantes, y no siempre fue un republicano puro y radical, angustiado por la pérdida del sello americano. Aunque en el 2015 anunció su candidatura a la presidencia de EEUU culpando a México de enviar “drogas” y “violadores” a través de la frontera, y prometiendo levantar un muro de más de 3.000 kilómetros, su origen ni siquiera es norteamericano.

Los abuelos paternos eran alemanes y los maternos, escoceses. Ninguno nació en EEUU, y de hecho 2 de sus 3 esposas, Ivana y Melania, nacieron en países de Europa Oriental (la antigua Checos- lovaquia y Eslovenia).

El nuevo presidente invocó durante su campaña el “americanismo económico”, argumentando que los tratados internacionales no han beneficiado a los trabajadores promedio y apelando así a su gran masa de votantes: a la raza blanca, de poca educación, que se siente cada vez más aislada y desprotegida ante la llegada masiva de personas de todo el mundo, un mundo que para ellos, dice José Gabilondo, internacionalista de la Universidad de La Florida, es “peligroso, complejo y difícil de entender”.

Así las cosas, Trump jamás será el conservador ideal. No deja ver el cristianismo ejemplar de sus copartidarios, no es ni siquiera un defensor de la familia tradicional ni será recordado por un matrimonio estable. En el mesa de noche del presidente de Estados Unidos, distinto a la de sus antecesores, nunca estará una familia de portarretrato.

¿Por qué entonces Donald Trump, una mejor estrella de televisión que político, llegó a la Casa Blanca?

“Porque hay 50 millones de americanos que son racistas, que están enfadados y que lo escucharon diciendo en la tele- visión, un medio con el que él tiene un magnetismo especial, que él cambiaría Washington”, dice Harley Shaiken, profesor de Estudios Sociales en la Universidad de California.

“Porque aunque Trump es por mucho el candidato más crudo que hemos tenido y hace declaraciones falsas a un ritmo que no tiene parangón, hizo una campaña radical e impredecible, y llevó a su contrincante a lo mismo”, asevera Jack Glaser, profesor de la Escuela Goldman de Política Pública.

“Porque aunque no supo controlar su lenguaje y demostró que no tiene mucha vida intelectual, se presentó como un hombre fuerte, casi como un Putin en Rusia, alguien que no tiene temor de renegociar tratados ni de dar, de nuevo, un lugar a Estados Unidos entre los países”, anota Emilio Viano, politólogo de la American University.