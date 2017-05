"Domingo a la mañana es para ir a misa"

"Meritorio y estoy muy contento por la victoria, por la calidad del rival, un plantel muy sólido el de Libertad. Creo que fue un 60/40 la tenencia de la pelota a favor de Cerro, pero ante un rival que en cualquier momento podría hacernos daño".

Seguido, el titular azulgrana añadió: "Me gustó mucho el arranque de Cerro, lo que dejó el partido. Ajustado triunfo hasta el final porque el rival también hizo un gran partido. Pero gracias a Dios estamos en la lucha, pudimos acortar distancia porque un triunfo de Libertad iba a significar un poco más de la mitad del campeonato perdido para nosotros. Ellos se iban a ir a cinco puntos y es mucha diferencia para un rival de esa categoría".

Zapag destacó la situación del torneo Apertura, donde aún más de la mitad de los equipos están cerca de la pelea por el título. "Esta es una situación por la que no podemos relajarnos", subrayó.

la fiesta. Consultado sobre el marco de público que mostró el Defensores, unas 15.000 personas, Juan José apuntó que esta es la clase de fiesta que produce el pueblo.

"Hoy podemos decir que este tipo de fiestas siempre hay que propiciar. Este es el verdadero festejo, cuando el pueblo va a la cancha. Cuando se juega como una verdadera final tenemos que darle la oportunidad a nuestro pueblo de poder acceder. Unas 15.000 personas y una muy buena recaudación, pero más allá de eso, es un premio a esa hinchada que se hace presente e hizo una diferencia muy grande. Lo más importante para nosotros es la presencia de nuestro público".

horario sagrado. Un tema que se trató mucho en la semana fue la posibilidad que el superclásico se juegue a las 10.00, algo que Olimpia propuso, pero la directiva del Ciclón no aceptó.

"Eso no quiere decir que no apoyemos, pero nosotros estamos con la política que el fútbol se juega de tarde. Eso no quiere decir que sea mala la innovación, la vimos muy bien, pero no es para que nosotros cambiemos. Nosotros estamos acostumbrados al fútbol en la tarde del domingo, después del tallarín o del asado y queremos seguir con esa política. Domingo por la mañana es para ir a misa", sentenció Juan José Zapag.





Velázquez explica su efusivo festejo Pablo Velázquez comentó que la euforia en el gol tuvo mucho que ver por la importancia del mismo, el rival y porque él también necesitaba llegar al gol como delantero. "Ante la salida de Rodrigo Rojas por el golpe me tocó la chance de patear el penal. Estuve tranquilo y confiado. Después, la intensidad del festejo tuvo que ver con muchas cosas, pero más porque necesitábamos ganar para acercarnos a la punta, un gol importante para el grupo y porque en lo personal necesitaba llegar al gol. Hace tiempo que se me estaba negando", sentenció.





Rodrigo se sintió aturdido