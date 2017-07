Docente presenta libro en Ciudad del Este

En el acto participaron docentes, escritores e invitados especiales, se cumplió en la sede de la Biblioteca Municipal, de Ciudad del Este, Alto Paraná. La autora señaló que se trata de un trabajo que le tomó dos años de trabajo.

Dijo que fue impulsada por el Centro de Escritores del Alto Paraná (CEAP), organización de la cual es una de la socias fundadoras. "Estuvieron diciéndome todo el tiempo para que plasmara en un libro mis vivencias como docente y hoy es una linda realidad que pone a disposición a toda la comunidad".

"He leído dos veces este libro y me he quedado impresionado, apasionado por su testimonio de vida. Una riquísima historia de vida y recorriendo todo el país. Ella al igual que yo somos embajadores de nuestra pequeña chica, Villarrica", refirió por su parte el licenciado Blas Higinio Benítez, presidente del CEAP.

El docente nació el 7 de noviembre de 1957. Es de una familia dedicada a la docencia. Tiene una larga trayectoria como docente y una infinita cantidad de cursos de capacitación. Ejerció liderazgo en diferentes instancias.

Actuó como dirigentes de organizaciones sociales en Asunción, Villarrica, Caaguazú y Ciudad del Este. Fundadora de 8 contralorías ciudadana las ciudades de Caaguazú, José Domingo Ocampo, Juan Emilio O'Leary, Ciudad del Este, Presidente Franco, Los Cedrales, Hernandarias y la ciudad de Tavapy. Además participó como dirigente en la red de contralorías ciudadana del Paraguay y en Alto Paraná.