Disputa por comedor en la Conatel deriva en amenazas

La pelea entre Afecon y el Directorio del ente regulador inició hace un mes, cuando la asociación se negó a renovar el contrato para la provisión del almuerzo. Desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, la empresa D’ynamis, a nombre de Felipe Giménez Miranda, prestó el servicio. Los funcionarios percibían G. 15.000 por día para comer, en concepto de subsidio de almuerzo (dentro del rubro de subsidio familiar) y el local se montó en la propia institución.

Peralta, quien fue jefe del departamento administrativo de Conatel, dijo que la empresa que prestaba el servicio de almuerzo estaba vinculada a la presidenta de Conatel y que fue ella la que contrató a la firma, por lo que buscaba la renovación. El proveedor del servicio, Giménez Miranda, es hermano de un funcionario del ente regulador, Ramón Daniel Giménez Miranda, que figura como jefe de departamento en la gerencia administrativa financiera.

Según la asesoría jurídica de Conatel, la contratación del servicio la hizo Afecon, no Conatel, y el proceso no está afectado por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, puesto no hay una explotación comercial. Conatel no recibe beneficios por la prestación, sino que da beneficios al funcionariado, indicó Miguel Carbini, gerente administrativo de la entidad.

Por su parte, Palacios negó cualquier vínculo con la empresa proveedora del almuerzo y señaló que el directorio ya decidió cancelar el servicio porque Afecon estaba haciendo “un montón de historias”.

El director titular Óscar Campuzano solicitó a la presidenta que realice una auditoría interna, de manera a conocer los pormenores del proceso de contratación.