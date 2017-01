Dirigente deslinda responsabilidad

Señaló que posiblemente un dirigente que recolectaba también las firmas, no hizo el control de las firmas que consiguieron su gente.

“Lo que pasa es que nosotros le damos las planillas a los caudillos y no sabemos cómo ellos completan, pero siempre le exigimos que no falsifiquen las firmas y que hagan un trabajo serio, al menos eso yo puedo decir que hice, no sé si los otros dirigentes tuvieron en cuenta eso”, expresó Valdez.

Comentó que en total entregó unas 13.000 firmas a la ANR, pero desconoce en qué número de bibliorato se ubicaron para verificar si entre los que entregó figura la firma del concejal asunceno del Partido Democrático Progresista.

Otros dirigentes comentaron que posiblemente los colorados de la disidencia fraguaron las planillas y por ello hay tantas denuncias de firmas falsas, aunque no saben con certeza si eso ocurrió realmente.