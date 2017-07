Diputado suplente va a la Corte contra su expulsión de la ANR

Alega que se violaron los artículos 16 y 17 de la Carta Magna, referentes a la defensa en juicio y los derechos procesales, a más del artículo 70, del Código Electoral.

Sostiene que lo resuelto por el Tribunal de Conducta viola la defensa en juicio, ya que le expulsó como afiliado de la ANR el 28 de mayo del 2015, por supuestas denuncias temerarias en su contra por el diario ABC Color de supuestos vínculos con delitos hasta hoy no probados.

Después, alega que la resolución del TSJE del 12 de julio pasado no fue notificada, por lo que no quedó firme. Dice que la misma es nula, porque atenta contra el derecho de la libertad de asociación en los partidos políticos, derecho a la defensa, entre otros.

Remarca que la expulsión fue notificada a la titular del Partido, a la presidenta del Tribunal Electoral partidario y al TSJE, pero no al afectado, por lo que le dejaron en indefensión. Indica que no existe condena firme y no puede ser excluido del padrón.

Como medida cautelar, pide que se suspendan los efectos de la resolución y ofrece fianza real por G. 500 millones. Finalmente, pide declarar la inconstitucionalidad.